Dia D no Jockey 

Hoje tem eleição no Jockey Club paulista. As duas chapas estão torcendo para que os 400 eleitores – sim, os sócios do JCSP foram reduzidos drasticamente nos últimos tempos – apareçam para fazer sua escolha. Tudo para o clube virar a página de suas dificuldades financeiras e tomar rumo.

A la jabuticaba?

Muitas mudanças no setor de aviação. As novas regras do setor que preveem desde a possibilidade de cobrança por mala despachada até prazos menores para reembolso de bilhetes cancelados entrariam em vigor ontem. Mas foram barradas pela Justiça. Para quem acha que o fim da franquia de bagagens é uma “jabuticaba brasileira”, vai a informação: só não cobram pelo despacho Cuba, Rússia e nossa “hermana” Venezuela.

Jabuti sem árvore

As normas devem passar a valer apenas para passagens emitidas a partir de 14 de março e cada empresa tem uma data diferente para colocar a medida em pratica, ou não. Para quem viaja só no fim do ano, mas já comprou a passagem, nada muda.