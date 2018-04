Dez anos de orla

O Fasano do Rio completa uma década. E, a partir deste mês, começa uma contagem regressiva no hotel – um dos points do verão carioca – para celebrar a data. “Dez anos após abrir a unidade carioca do Fasano, em 2007, continuo achando que o Rio de Janeiro ainda é uma das melhores cidades para aproveitar a estação. Esse misto de metrópole com balneário, que dá uma personalidade muito específica à cidade, é seu maior charme. Até hoje perco o fôlego com aquela vista do último andar do hotel”,

afirma Rogério Fasano.