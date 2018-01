Márcio Elias Rosa, chefe do MP de São Paulo, cogita cassar a comenda entregue a José Maria Marin– preso na quarta, em Zurique – em março de 2008. O procurador-geral vai enviar a sugestão à comissão da Casa que avalia as condecorações do Colar do Mérito Institucional, honraria máxima do MP.

Na época, quem comandava o órgão era Rodrigo Rebello Pinho, indicado por Luiz Antonio Marrey, então secretário de Justiça do governo Serra.