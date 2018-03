Os jovens de hoje não acreditam no amanhã e essa é uma das razões para 40% abandonar a escola, segundo pesquisa contratada pelo Instituto Unibanco e Editora BEI.

A partir disto, o instituto montou o projeto O Valor do Amanhã, que recria, com vídeos e apostilas, as propostas do livro de Eduardo Giannetti da Fonseca, com o mesmo título.