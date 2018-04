Silvester Stallone deu calote até nas contas dos celulares utilizados durante as filmagens, no Rio, do filme Os Mercenários.

Rodrigo Faro, da PressCell, ainda não recebeu R$ 10 mil referentes ao aluguel de dez linhas. “O negócio foi intermedidado pela O2, mas sei que a culpa não é deles”, diz.

