E a crise econômica mudou a história do… impostômetro. Pela primeira vez, desde 2007, o painel da ACSP exibirá na terça-feira, às 13h30, o valor de R$ 1 trilhão arrecadados no ano. Com “atraso” de seis dias em comparação com 2015.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.