Com tantos processos de corrupção vindo à tona, passou desapercebido o pedido de afastamento do desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas, presidente do TJ de Alagoas, feito pela corregedora nacional de Justiça Nancy Andrighi, semana passada.

Teme-se, em Alagoas, que o suspeito de envolvimento em suposto cartel da merenda escolar em Alagoas, RS e SP, não seja devidamente julgado. A audiência foi remarcada para dia 10.