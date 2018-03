A “Fábrica dos Sonhos”, versão paulista da Cidade do Samba, do Rio, vai finalmente sair do papel.

Luiz Barreto, do Turismo, bate o martelo hoje, com Kassab, em projeto que custará R$ 15 milhões. A serem divididos entre prefeitura e governo federal.

A “Fábrica” ficará em frente ao Sambódromo.