Foi depois de fazer um “retiro de silêncio”, que Daniela Arrais (na foto, à dir.) percebeu não ser tão difícil ficar sem o celular por quatro dias e se desconectar das redes sociais. A experiência resultou em uma ideia criativa: fazer um manual de “detox digital”. Ao lado da sócia Luiza Voll, e acompanhada de colaboradores que contribuíram com artigos, a ideia virou realidade: oito capítulos que provocam reflexões contemporâneas sobre como nos relacionamos com a internet. Tudo disponibilizado no site da empresa da dupla, a Contente. “Precisamos nos alfabetizar digitalmente. Existe uma internet maravilhosa para se explorar e isso só depende de nós não ficarmos passivos, apenas consumindo excessivamente”, explica Dani.

