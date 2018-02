Quem contrata Maria Fernanda Cândido para comparecer a seu evento, leva um susto. Além do cachê – corretamente competitivo com os de outras atrizes de mesmo nível-, ela exige um extra: que o contratante pague seu cabeleireiro. O mimo tem que constar no contrato com a devida limitação de três opções indicadas por Cândido.

A mais barata? R$ 4 mil.