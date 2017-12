O PP avança em alianças pelo País. Paulo Malufe Campos Machado– fiel escudeiro de Alckmin – tiveram conversa, semana passada, na casa do ex-governador.

Já no Amazonas, Rebecca Garcia deve fechar com Aécio. A deputada do PP, que disputará o governo do estado, já trocou ideias com o tucano.

E, na sexta, Alberto Pinto Coelho, também do PP, assume o governo de Minas no lugar de Antonio Anastasia – que deixa o cargo para se dedicar à campanha de Aécio.