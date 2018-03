A produtora Zazen, de José Padilha, está com novo longa no forno. Trata-se de Nó na Garganta, sobre a rivalidade entre as duas principais torcidas do Flamengo: Força Jovem e Raça Rubro-Negra.

