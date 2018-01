Madonna junta leilão de obras com show intimista

O evento mais disputado da Art Basel Miami deste ano não acontecerá em nenhuma galeria de arte. Mas sim no palco montado hoje, no Hotel Faena, para show intimista, com 300 nomes aprovados previamente por… Madonna.

Entre eles, os dos brasileiros Guilherme Torres e Beto Cocenza. As mesas, cada uma com dez lugares, foram compradas por US$ 150 mil e os convites individuais vendidos por preços entre US$ 5 mil e US$ 15 mil.

“Desmaterial 2”

Visando angariar fundos para sua ONG, Raising Malaui, a noite contará também com leilão de obras de arte da galeria de Madonna e participações especiais de amigos – como Sean Penn, Ariana Grande e Cris Rock.