Designers criam coleção para ajudar crianças carentes da Bahia

As designers Luiza Dias (ao lado, à esquerda) e Naia Ceschin se uniram por uma boa causa.

A dupla lançou a coleção de acessórios Itaporanga, desenvolvida em colaboração com as crianças do Instituto Arte Itaporanga, uma ONG que fica no povoado de Porto Seguro, extremo sul da Bahia, que assiste crianças fora do horário escolar com as mais variadas atividades de artes e cultura.

As peças misturam os metais e muranos já característicos da produção Luiza, com tecidos estampados por Naia, que é designer de superfície e ornamentos produzidos pelas crianças durante oficinas de miçanga ministradas pessoalmente pelas designers em uma imersão que fizeram por lá.

A parceria terá 60% do lucro das vendas revertido para a instituição, que oferece cursos ligados à arte para 120 crianças entre 7 e 18 anos.