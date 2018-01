Designer Tereza Romero garimpa peças vintage para criar seus colares

O ar vintage das peças de Tereza Romero não fica só na ideia. A designer – que entrou tardiamente na profissão, depois de ter trabalhado por anos no varejo – faz questão de garimpar peças que estão em seus colares. “Às vezes vejo um broche antigo e já enxergo como ele ficaria em uma peça, que pedras eu posso usar na montagem”, explica ela. Além da procura, o que inspira a designer neófita a criar são as próprias amigas e clientes. “Eles me pedem algo e dão indicações do que querem. A criação é bem orgânica. Cada peça vem de um jeito”, afirma. Assim como a produção, a escala do negócio também é discreta. “Vendo pelo site e Instagram. Prefiro algo menor mesmo.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.