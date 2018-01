Designer se inspira em elementos da Bahia para criar coleção de joias

E o sul da Bahia serviu de inspiração para a nova coleção da joalheira capixaba, Carolina Neves.

“A paradisíaca praia do Espelho, o charme das casinhas do vilarejo de Caraíva e o glamour de Trancoso me inspiraram”, conta a designer, que criou três colares em ouro e pedras.

“O colar Caraíva traz como pingente o fecho das casinhas e as pedras de turmalina rosa, esmeralda, coral, turquesa, topázio imperial, ametista, rubelita e diamantes brutos. Já, o inspirado em Trancoso traz um pingente de coqueiro em diamantes brancos e chocos e o colar Espelho vem com o pingente em peixe, jade e água marinha”.

O lançamento já está disponível no e-commerce da marca. E de 24 de Fevereiro a 03 de março estará a venda em Caraíva, na Pousada Casa da Praia.