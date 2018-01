A designer Carolina Neves já está pensando no próximo passo. De olho no mercado internacional, a capixaba agora expõe suas peças no Moda Operandi, um dos maiores e-commerce em operação.

Nova York foi primeira a cidade do mercado americano a ser escolhida para vender as peças que têm como forte as pedras coloridas, em ouro amarelo, rosa ou branco