Designer cria joias inspiradas em cabala

Levada pela cabala para o design de joias, Ana Claudia Perroni levou para suas peças um pouco da espiritualidade conseguida com os estudos. “Resolvi fazer o que eu gosto de verdade depois de estudar a cabala e perceber certas coisas. Foi aí que criei a Nolla”, explica. Referências como amuletos da sorte, a própria cabala e campos de energia aparecem nas criações de Ana, que procura usar pedras energéticas como matéria-prima. O colar Chakras, por exemplo, fica alinhado com partes específicas do corpo. “Falo que as joias são funcionais, porque elas sempre trazem essa energia.”

