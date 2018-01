Designer chileno será homenageado pelo BoomSPDesign

O D&D Shopping será palco, hoje, do BoomSPDesign — Fórum Internacional de Arquitetura, Design e Arte.

Idealizado por Beto Cocenza, o evento tem o objetivo de trazer para o Brasil o que há de mais importante no cenário do design e da arte, incluindo conteúdos e tendências mundiais. “Nosso intuito de discutir, atualizar, explorar, pensar e repensar o design em sua melhor forma”, explica Beto.

Todo ano, Concenza homenageia um nome consagrado do design, arte ou arquitetura. O escolhido deste ano é o conceituado designer chileno Guillermo Parada, do estúdio gt2P, voltado para a pesquisa e exploração de novas tecnologias na arquitetura e no design.