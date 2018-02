Design online

Tatiana Quintella, mais sua irmã, Vanessa Stefani, e Michelle Hamuche inauguram, nesta terça, o e-commerce By Stef. “Sou apaixonada por acessórios, mas acho difícil achar algo que tenha a minha cara”, afirma. “Temos como madrinha a joalheira Francisca Botelho. Com a ajuda dela, resolvemos lançar nossa própria multimarcas, na qual vamos reunir designers nacionais e internacionais.” Mais para frente, o trio pretende abrir loja física. E a concorrência do setor na internet, atrapalha? “Acho que há espaço para todos.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.