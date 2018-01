Design com “Z”

Beto Cocenza (à esq.) vai homenagear Zanini de Zanine no BoomSPDesign deste ano – dia 14, no Shopping D&D. “Desde 2008, desenvolvemos esse fórum que discute arquitetura, design, arte e mentes criativas via exposições e palestras”, explica Beto. “E todo ano homenageamos um nome do design mundial. Em 2014, vamos homenagear um brasileiro, que não podia deixar de ser o Zanini.” O filho caçula de Zanine Caldas, com apenas 36 anos e muitos prêmios no currículo, se sente honrado com a homenagem. “É importantíssima para mim. Tenho uma parceria de muitos anos com o Beto”, conta o surfista nas (raras) horas vagas, que montou exposição com aço inox especialmente para o evento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.