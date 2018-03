Humberto e Fernando Campana ganharam o prêmio Designers do Ano, no Design Miami 2008.



E para recebê-lo, no mês que vem, montam instalação exclusiva, Diamantina.

