Brasil afora

O designer e CEO da A Lot Of Brasil, Pedro Franco foi convidado pelo diretor do Vitra Design Museum, Mateo Kries, para ser o primeiro brasileiro a ter uma peça exposta no acervo permanente do museu suíço. Esse convite veio em função da cadeira Esqueleto (foto). “A matéria-prima que usamos para criar a peça foi a madeira líquida injetada. O objetivo da nossa empresa é mostrar que no Brasil também podemos produzir design de qualidade, com matérias primas locais e em escala industrial”, explicou Pedro, que exporta seus móveis para mais de 14 países, entre eles o Líbano e a China. “Os chineses estão importando nossas cadeiras feitas com matéria-prima sustentável brasileira para serem usadas em uma cafeteria. Não queriam usar cadeiras de plástico”, orgulha-se o moço.

