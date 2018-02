Guido Mantega teve sorte no timing do anúncio do novo aumento do IOF na entrada de investimentos estrangeiros e no mercado futuro. É que, coincidentemente, hoje, um dia após a divulgação da medida, o dólar se valorizou no… mundo inteiro.

E assim, quebrando o termômetro em lugar de tratar a causa, a medida pareceu surtir efeito. O buraco, entretanto, está mais abaixo. Ou seria acima? O problema é global.