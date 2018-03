O povo do cinema realmente não dá sossego a Chico Xavier. Depois de dois longas e vários documentários, o médium é agora personagem de… animação. Trata-se de projeto para a TV, adaptação do livro Chico, o Menino Aluado, de Ada May.

