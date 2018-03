Vem aí megaoperação do Instituto de Pesos e Medidas. Missão? Investigar irregularidades na produção e venda de fios e cabos elétricos.

Em reação a uma montanha de queixas de consumidores, a seção paulista do órgão deu uma incerta no mercado e descobriu: boa parte do que está à venda, mesmo com os devidos certificados, está fora dos padrões legais.