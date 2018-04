Faltando um mês para o Dia dos Namorados, o site Par Perfeito promove o Movimento dos Sem-Namorados. Com direito a passeata dia 17, no Parque do Ibirapuera.

