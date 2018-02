Marcado: se nada acontecer pelo caminho, o iPhone 4 começa a ser vendido no Brasil na virada de quinta para sexta-feira da semana que vem, conforme antecipado ontem no blog da coluna.

Como faz no mundo inteiro, a Apple aguardará até meia-noite, com as lojas abertas, para iniciar as vendas. Preço previsto? R$ 3 mil.

Desde sábado, Vivo e TIM estão oferecendo degustação do aparelho para clientes especiais.