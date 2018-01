Desembargador se enrola ao falar de ‘cura gay’ e pode perder vaga no CNJ

O desembargador Valtércio Ronaldo de Oliveira chegou à sabatina na CCJ do Senado com seu nome praticamente aprovado para vaga no Conselho Nacional de Justiça. Mas tropeçou ao falar de… cura gay.

Diante da polêmica, sua indicação foi a única de três a não ser votada na própria quarta-feira. A votação final ficou para hoje – e ele periga não entrar.

Leia mais notas da coluna:

