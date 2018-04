Desconto já

O sistema financeiro vê, hoje, com maior otimismo o futuro resultado da aprovação do projeto de lei da repatriação de capitais – que deve ser votado em plenário no Senado ainda esta semana.

Motivo? Além do fato de o sigilo bancário estar com seus dias contados no mundo, o projeto prevê que os valores internados por brasileiros serão convertidos em dólar e, depois, novamente convertidos em real pela cotação de 31 de dezembro de 2014. Que era de… R$ 2,65.

Assim, a multa de 30% não pesará tanto para quem trouxer os recursos de volta, já que aquele que fizer o dinheiro retornar ganha 30% na outra ponta.