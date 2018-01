Desconfiança

Mais um número para confirmar a queda de popularidade do governo Dilma. Caiu quase pela metade, de 29% para 17%, em apenas seis meses, a confiança da população no seu governo. Que manteve os 29% nos dois semestres de 2014.

Com 34 páginas – nas quais Forças Armadas e Igreja continuam como as instituições mais confiáveis – a pesquisa Índice de Percepção do Cumprimento da Lei, coordenada por Luciana Gross, para a Direito GV, será divulgada hoje e ouviu 3.300 pessoas em oito Estados.

No estudo, ponto para a imprensa escrita, cuja confiabilidade cresceu de 44% para 47%.