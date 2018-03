Andrea Matarazzo começou o ano legislativo cobrando a desburocratização da poda e do corte de árvores na capital paulista. Quer que as subprefeituras sejam as responsáveis pelo serviço. Audiência pública para debater a questão acontece dia 10.

Fortes chuvas em janeiro derrubaram cerca de 900 árvores na cidade. E queixas sobre o serviço de poda lideram o ranking de reclamações à Ouvidoria do município.