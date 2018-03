Matemática para alegrar o fim de semana. Os 581 parlamentares apresentaram, no Congresso, 9.361 emendas ao orçamento de 2009. Na média, cada um entrou com 16 pedidos.



Se fossem todos aprovados, o Tesouro desembolsaria R$ 114 milhões para cada um, um buraco de R$ 313 mil por dia. Os dados são do site Contas Abertas.

