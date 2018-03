Marcelo Déda, excluído do jantar dos Brics com Dilma, atacou de cantor, anteontem, no restaurante do hotel onde a comitiva está hospedada, em Nova Délhi. Ao lado de um pianista português, soltou a voz, cantando Zeca Pagodinho, Garota de Ipanemae…Desafinado.

Desafino 2

Depois, deliciou-se com lagosta no cogumelo. Estava tão boa, que o governador de Sergipe ameaçou se ajoelhar em frente a Shiva para agradecer.