Quem acompanhou, anteontem, a carreata da chapa majoritária do DEM da Bahia, em Salvador, com ACM Neto, Paulo Souto e Aleluia, reparou. Nenhuma menção a Serra foi feita no carro de som e o nome do candidato à Presidência não foi visto nos adesivos e panfletos.

Questionado, ACM Neto não escondeu sua irritação com o comando nacional dos tucanos. Reclama de desorganização e afirma que até hoje não recebeu material do comitê central do PSDB.