Deputados são abordados por militantes contra impeachment em Congonhas

Militantes da Frente Brasil Popular fazem na manhã desta segunda-feira movimento no aeroporto de Congonhas com o objetivo de pressionar os deputados que por lá passam, com destino a Brasília, a votarem contra a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Segundo Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Frente, a ideia é apenas “abordar os parlamentares e conversar com eles na tentativa de convencê-los a não seguir com o processo de impedimento, sem criar qualquer tipo de conflito”.

Até as 9h, os deputados Paulinho da Força (Solidariedade), Alexandre Leite (DEM) e Antonio Goulart (PSD) haviam sido abordados pelos militantes, de acordo com a Frente. O grupo faz a mesma ação em outros aeroportos do País. Um balanço do movimento deve ser divulgado à tarde.

Segundo o Placar do Impeachment, do Estado, ao menos 35 dos 65 deputados da comissão, que se reúne a partir das 10h desta segunda, se declaram favoráveis ao impeachment. É necessária maioria simples.

A expectativa da oposição e do governo é de que o impeachment comece a ser votado em plenário na sexta-feira. A votação deverá terminar no domingo.