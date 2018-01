Deputado tenta, no cafezinho, mudar posição de Janaína

O deputado pró-Dilma Silvio Costa decidiu, em vez de ficar ouvindo a sessão de julgamento no Senado, fazer uma peregrinação por rodinhas e corredores em busca de senadores ditos indecisos, para convencê-los a votar a favor da presidente. No cafezinho, cruzou (foto acima) com ninguém menos que Janaína Paschoal — justamente a advogada de acusação, que ajudou a montar o processo do impeachment — e tentou provar-lhe que não houve nenhum crime que justificasse o impeachment.

“Eu o ouvi, ele foi respeitoso. Mas não me convenceu”, revelou à coluna, pouco depois, a advogada paulista. Indagado se já havia conseguido algum voto de apoio, Costa (que é do PT do B de Pernambuco) disse que “ainda não”.