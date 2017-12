Aécio Neves visitou Fernando Henrique Cardoso depois de se reunir com Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes, nesta segunda-feira. A agenda com FHC não foi divulgada. O presidente do PSDB cumpriu, assim, seu ritual tradicional antes de tomar decisões importantes no Congresso: ouvir os dois tucanos do alto escalão paulista. A pauta dos encontros? O deadline de Temer para a o projeto da reforma previdenciária.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.