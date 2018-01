Em várias reuniões no Bandeirantes, as áreas de Cultura, do Trabalho e da Habitação, entre outras, estão sendo convocadas para montar um plano a ser consolidado, dentro de alguns dias, para recuperar São Luiz do Paraitinga.

Já ficou claro, para a área do Patrimônio Histórico, que a tarefa será muito mais de reconstrução, quase do zero, do que de restauro.

E o Banco do Povo, ao lado da Nossa Caixa/BB, vai coordenar o apoio a outras duas missões urgentes, a reforma das casas e o apoio aos microempresários – que, afinal, sustentam o turismo na região.

Depois da chuva 2

Estradas fechadas e filas enormes não foram os únicos problemas para quem voltou do litoral norte.

Quem entrou na rodovia Oswaldo Cruz, nos dias pós-dilúvio, só ficou sabendo que ela estava interditada ao deparar com os cones no pé da serra. Policiais para orientar? Nenhum.