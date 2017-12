Fora da Curva – Os Segredos dos Grandes Investidores e o que Você Pode Aprender com Eles será lançado nesta terça, 13, no Insper. Com apresentação de Jorge Paulo Lemann, o livro traz dez histórias de sucesso. Haverá debate entre alguns dos autores – Pierre Moreau, Florian Bartunek, Luiz Fernando Figueiredo e Guilherme Affonso Ferreira.

