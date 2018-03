Casamento, no sábado, pode ser palco de um protesto. Mais precisamente, na festa, no Terraço Daslu, para 900 convidados, de Juliana. Filha do psiquiatra Sabino Ferreira de Farias, indiciado por homicídio culposo do lutador Ryan Gracie.



Pergunta que não quer calar: os “Gracie” vão aparecer?

