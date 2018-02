Governo da Bahia e prefeitura de Salvador entraram em rota de colisão por causa da licitação do novo sistema de transporte da capital baiana. Em jogo, obras estimadas em R$ 3 bilhões, com recursos do PAC da Mobilidade.

Jaques Wagner, governador, quer ressuscitar o metrô de Salvador. João Henrique, prefeito, é contra e aposta todas as fichas no Bus Rapid Transit – projeto idealizado por Jaime Lerner.

As empreiteiras aguardam, ansiosas, o edital das obras, que sai nas próximas semanas.