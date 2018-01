As instituições que estavam em lados opostos durante o regime militar hoje estão entre as três mais confiáveis do País: Forças Armadas, Polícia Civil e Ordem dos Advogados do Brasil. É o que revela estudo da OAB. “Isso mostra a força e o amadurecimento da democracia brasileira e de suas instituições de direito”, dizMarcus Vinicius Coêlho, presidente da entidade.

O levantamento, realizado em junho, ouviu 2.126 pessoas de 134 municípios, em todas as regiões do Brasil.