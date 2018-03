Deltan Dallagnol participará de festa literária em Minas

Sem PowerPoint

Deltan Dallagnol participará de… festa literária. O procurador do MPF confirmou presença, em maio, no Flipoços.

Lançará ali o livro A luta contra a corrupção – A Lava Jato e o futuro de um país marcado pela impunidade, da editora Sextante, com mesa conduzida por Vladimir Netto.

Respeitável público

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois de quatro anos, o Cirque du Soleil volta ao Brasil no segundo semestre, com seu novo espetáculo Amaluna. A turnê – que passa por Rio e SP – tem patrocínio do Banco Original e realização da IMM.

Patrimônio

Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx, Lina Bo Bardi e Paulo Mendes da Rocha são alguns dos nomes da Coleção Arquitetura Brasileira – conjunto de desenhos e maquetes a ser lançado pela Casa da Arquitectura, em Portugal. Ele passará a integrar o acervo permanente da instituição.

Curadoria? Guilherme Wisnik e Fernando Serapião.