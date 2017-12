Deltan Dallagnol adverte contra reação do ‘sistema’ às ações da Lava Jato

Em texto que postou em seu site no final desta manhã, o procurador Deltan Dallagnol, do MPF de Curitiba, faz uma comparação entre a Lava Jato e a Operação Mãos Limpas, da Itália nos anos 90, e pede apoio ao trabalho do Ministério Público e da PF contra manobras dos denunciados.

“A Mãos Limpas acabou em grande parte em impunidade. Precisamos garantir que a Lava Jato tenha sucesso, diz ele. Lembrando entrevista publicada pelo Estado, no fim de semana, com o juiz italiano Antonio Di Pietro, principal juiz da operação italiana, ele admitiu que o Brasil “tem muito a aprender com a experiência italiana” e que o atual momento vivido pelos brasileiros “é idêntico ao vivido na Itália nos anos 1990”.

Ele assinala, no entanto, que lá “o sistema contra-atacou e mais de 40% dos processos foram anulados por manobras do Parlamento”. E conclui: “É este o nosso grande desafio. Mudar a legislação e tentar combater a impunidade e a corrupção, para que aqui possamos ter um final melhor”.

