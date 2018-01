Três dias antes do começo do recesso no Tribunal de Justiça de São Paulo, a Defensoria Pública – que não está de férias – pediu à diretoria do fórum da Freguesia do Ó autorização para que os defensores alocados lá pudessem usar suas salas para trabalhar. É que os processos só estão 100% disponíveis em uma espécie de intranet.

A juíza negou. E sugeriu que trabalhassem de casa.