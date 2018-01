Apesar da pressão, Beto Richa não cogita trocar seu secretário de Segurança, Fernando Francischini.O governador admite recuos para minimizar o desgaste provocado pelo confronto da PM com os professores, mas entende que substituir o secretário seria fortalecer o discurso do PT de que houve “massacre”. Delegado da PF, Francischini tem forte influência na corporação do Paraná.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.