O ministro Joaquim Barbosa tem um horizonte complicado pela frente. É o juiz do STF com maior estoque de processos na fila para decidir. Tem ainda pelo meio do caminho o volumoso processo do mensalão.

E é o nome da vez para comandar o TSE, exatamente durante as eleições de 2010.

Veja também:

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte