O zagueiro são paulino Alex Silva está mesmo empolgado com a boa fase. Depois de quebrar um copo acidentalmente no bar do Hotel Unique, anteontem, ele fez questão de ir buscar vassoura, rodo e pá e cuidar dos estragos. Limpou a área rapidinho.

