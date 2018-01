Encerrada a reunião de Aécio Neves com Geraldo Alckmin e o comando de campanha do PSDB, os próximos passos da campanha de segundo turno para o mineiro no Estado estão definidos.

Nesta quinta-feira, o candidato à presidência será recebido, no Palácio dos Bandeirantes, por todos os tucanos eleitos em São Paulo. Quarta-feira da semana que vem, será a vez de Aécio se reunir com 500 prefeitos paulistas que fazem parte da base de apoio do governo Alckmin.